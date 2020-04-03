Спортивный директор казанского футбольного клуба Рубин Олег Яровинский заявил, что все игроки, а также персонал команды пришли к совместному решению вдвое сократить зарплаты на период карантина.

Спортивный директор казанского футбольного клуба "Рубин" Олег Яровинский заявил, что все игроки, а также персонал команды пришли к совместному решению вдвое сократить зарплаты на период карантина."Люди на это адекватно отреагировали. Все понимают, что мы находимся в одной лодке. Всем придется идти на ограничительные меры", – цитирует Яровинского "Спорт-экспресс".Напомним, что чемпионат России по футболу был прерван из-за пандемии коронавируса. Команды успели провести 22 тура из 30 запланированных.