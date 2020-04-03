В Уфе местный житель нарушил режим самоизоляции. Полицейские задержали его во время прогулки в общественном месте. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Ранее глава Башкирии подписал ..

В Уфе местный житель нарушил режим самоизоляции. Полицейские задержали его во время прогулки в общественном месте. Мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей.Ранее глава Башкирии подписал указ об обязательной самоизоляции. Теперь на улицу можно выйти только случае крайней необходимости – на работу, в магазин или аптеку, сообщает .