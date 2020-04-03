В Ярославской области состоялся воздушный Крестный ход. В небо была поднята чудотворная икона Казанской Божией Матери. Мероприятие прошло при участии епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина и епископа Переславского и Угличского Феоктиста.

В Ярославской области состоялся воздушный Крестный ход. В небо была поднята чудотворная икона Казанской Божией Матери. Мероприятие прошло при участии епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина и епископа Переславского и Угличского Феоктиста, передает ГТРК "Ярославия".Воздушное судно со святыней на борту вылетело из аэропорта "Туношна". Маршрут проходил над Ростовом Великим, Ярославлем, Угличем, Мышкиным, Рыбинском, Тутаевом, Борисоглебом и Переславлем. Считается, что икона из Казанского женского монастыря исцеляет от самых тяжких увечий и недугов.