В полицию поступило сообщение о том, что на 2-й Рейсовой улице неизвестный мужчина пристает к гражданам и жестоко обращается с собакой...

Сотрудники ППСП ОМВД России по району Внуково г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животным.Ранее в полицию поступило сообщение о том, что на 2-й Рейсовой улице неизвестный мужчина пристает к гражданам и жестоко обращается с собакой. Незамедлительно по указанному адресу был направлен наряд полиции.В результате проверочных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Московской области.Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, используя малозначительный повод, подвесил собаку за поводок на заборе и стал наносить удары ногами по туловищу животного.Сотрудники полиции доставили пострадавшую собаку с множественными ушибами и переломами в ветеринарный центр для оказания необходимой помощи. В настоящее время жизни животного ничего не угрожает.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93