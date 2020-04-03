Одним из условий получения ОСАГО является обязательное наличие диагностической карты, которую выдают по результатам техосмотра. В период самоизоляции граждан Центробанк разрешил этим правилом временно пренебречь.

Одним из условий получения ОСАГО является обязательное наличие диагностической карты, которую выдают по результатам техосмотра. В период самоизоляции граждан Центробанк разрешил этим правилом временно пренебречь.Центробанк разрешил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без предоставления диагностических карт. Такую рекомендацию для страховщиков озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции, передает ТАСС.Данная норма будет действовать временно, в период действия ограничительных мер для граждан, связанных с распространением коронавируса. Решение ЦБ обусловлено тем, что в режиме самоизоляции и карантина россиянам предписано оставаться дома, что затруднит процесс получения диагностических карт.Важно отметить, что временное послабление будет действовать лишь во время особого режима (сейчас он введен до 30 апреля). Диагностические карты о текущем техническом состоянии автомобиля необходимо будет предоставить страховым компаниям в течение одного месяца после отмены карантина.