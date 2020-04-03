Одним из условий получения ОСАГО является обязательное наличие диагностической карты, которую выдают по результатам техосмотра. В период самоизоляции граждан Центробанк разрешил этим правилом временно пренебречь.
Одним из условий получения ОСАГО является обязательное наличие диагностической карты, которую выдают по результатам техосмотра. В период самоизоляции граждан Центробанк разрешил этим правилом временно пренебречь.
Центробанк разрешил страховым компаниям оформлять полисы ОСАГО без предоставления диагностических карт. Такую рекомендацию для страховщиков озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции, передает ТАСС.
Данная норма будет действовать временно, в период действия ограничительных мер для граждан, связанных с распространением коронавируса. Решение ЦБ обусловлено тем, что в режиме самоизоляции и карантина россиянам предписано оставаться дома, что затруднит процесс получения диагностических карт.
Важно отметить, что временное послабление будет действовать лишь во время особого режима (сейчас он введен до 30 апреля). Диагностические карты о текущем техническом состоянии автомобиля необходимо будет предоставить страховым компаниям в течение одного месяца после отмены карантина.