Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Обновленный список опубликовало издание Forbes. Состояние предпринимательницы оценивается в ..

Вдова бывшего мэра Москвы Елена Батурина вновь возглавила рейтинг самых богатых женщин России. Обновленный список опубликовало издание Forbes.Состояние предпринимательницы оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Доходы ее главной конкурентки, основательницы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, составляют 1 миллиард долларов.Напомним, в феврале этого года лидером рейтинга стала Татьяна Бакальчук. Тогда ее активы оценивались в 1,4 миллиарда долларов. Доход вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова тогда составлял 1,2 миллиарда долларов, сообщает