Спортсмены российской велокоманды Газпром-РусВело Дмитрий Страхов и Игорь Боев полностью излечились от коронавируса и выписаны из больницы в Объединенных Арабских Эмиратов. Велогонщики находятся на карантине.

Спортсмены российской велокоманды "Газпром-РусВело" Дмитрий Страхов и Игорь Боев полностью излечились от коронавируса и выписаны из больницы в Объединенных Арабских Эмиратов. Велогонщики находятся на карантине.Как сообщил Интерфакс спортивный директор "Газпром-РусВело" Алексей Марков сообщил, что гонщики покинули госпиталь и находятся на карантине в ОАЭ. Вопрос об эвуакции спортсменов в Россию пока остается открытым. Ситуация находится под контролем у Министерства спорта.В марте, во время проходившей в Эмиратах гонке "Тур ОАЭ" у двух велосипедистов Страхова и Боева был выявлен вирус COVID-19. Команда была помещена на карантин, а Дмитрий и Игорь — в больницу.