В Яндекс.Такси появился новый тариф под названием Курьер – для доставки посылок весом до 10 кг. Заказать услугу можно, так же легко как и такси.

В условиях карантина онлайн-сервисы такси переключаются с пассажирских перевозок на курьерскую доставку. Сегодня в приложении "Яндекс.Такси" появился новый тариф под названием "Курьер" - это доставка небольших посылок весом до 10 кг. Развозить их будут курьеры на велосипедах, самокатах и на автомобилях. Заказать услугу можно, так же легко как и такси. Оплатить доставку можно только картой, чтобы исключить контакт с наличными.Курьеры будут оставлять посылку у двери, получатели отходить на безопасное расстояние, а затем сообщать, что посылку можно уже забрать. В компании говорят, что сейчас этот тариф особенно актуален для компаний, которые продолжают работать в дистанционном режиме, им нужно доставлять заказы или документы. Чуть ранее, сервис "Яндекс.Такси" также запустил доставку строительных и садоводческих товаров из "Леруа.Мерлен" и ВкусВилла", таким образом компании пытаются загрузить водителей, у которых значительно снизилось количество заказов на поездки из-за режима самоизоляции.Накануне курьерскую доставку в приложение добавил "Ситимобил". Услуга доступна во всех 47 городах присутствия компании, посылка должна быть упакована в конверт или в коробку и весить не более 20 кг. Департамент транспорта Москвы рапортует, что на сегодняшнее число люди стали вызывать такси на 63% меньше, чем в прошлом году. Интересно, что в небольших городах частота поездок снижается незначительно, а порою даже растет. Режим самоизоляции там соблюдают слабее, да и кроме такси в таких городах транспорта практически и нет.Растет спрос и на сервисы доставки продуктов и готовых блюд из ресторанов. "Яндекс.Еда" и "Лавка" сообщают, что растут очень быстрыми темпами. Delivery Club отмечает рост заказов на 20-30% в неделю с середины марта. Надо сказать, что холдинг Mail.ru Group куда входит сервис Delivery Club отметился на этой неделе приобретением сервиса экспресс-доставки продуктов "Самокат", объем заказов которого составляет 600 тысяч в месяц, это докоронавирусные цены, а в условиях карантина это число может вырасти в разы.