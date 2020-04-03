Высокопоставленный чиновник, занявший свою должность год назад, в марте 2019 года, был задержан поздним вечером 2 апреля при получении 3,4 миллиона рублей. Эта сумма, по версии следователей, является лишь частью взятки от предпринимателя, полученной за заключение договора купли-продажи древесины с компанией Кировгослесхоз.

Вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко задержали в рамках громкого уголовного дела о получении взяток в крупном размере за сдачу в аренду лесосек, сообщили в региональном управлении ФСБ.Высокопоставленный чиновник, занявший свою должность год назад, в марте 2019 года, был задержан поздним вечером 2 апреля при получении 3,4 миллиона рублей. Эта сумма, по версии следователей, является лишь частью взятки от предпринимателя, полученной за заключение договора купли-продажи древесины с компанией "Кировгослесхоз".Оперативники полагают, что мзду с бизнесменов Плитко начал собирать еще в сентябре-октябре 2018 года, когда и "создал организованную преступную группу". В нее, в частности, входил гендиректор "Кировгослесхоза" Андрей Туев, которого арестовали еще 23 января текущего года и тоже за получение взятки в крупном размере. Немногим позже были задержаны два заместителя Туева.