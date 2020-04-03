03.04.2020

2020-04-03 10:20:09

Владимир Путин ужесточил ответственность за нарушение режима самоизоляции и фейки о коронавирусе

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина.

Для граждан сумма штрафа составит от 15 до 40 тыс. руб., для должностных лиц - от 50 тысяч до 150 либо приостановка деятельности на три месяца. Максимальное наказание для организаций - 500 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 10 миллионов рублей составит сумма штрафа за распространение недостоверной информации об эпидемиях и способах защиты от них. За продажу лекарств по завышенным ценам также будут наказывать рублём. От 250 тысяч с физических лиц.

