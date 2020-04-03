Раннее утро. Раздается звонок будильника. С кровати встает мужик, ему чертовски плохо после вчерашнего. Он с трудом, по стеночке приходит в кухню. По привычке открывает шторы и снимает одеяло с клетки попугая. Открывает холодильник. Там стоит початая бутылка водки и солененький огурчик. Мужик дрожащими руками наливает в стакан холодной водочки, выпивает и закусывает огурчиком. Хорошо!
Аж глаза зажмурил от удовольствия. После этого он закрывает шторы снова накидывает одеяло на клетку с попугаем и заваливается спать дальше. Через минуту из клетки раздается:
- Ох..но длинный день!!!
еще анекдот!