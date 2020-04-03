Жители города Владимира старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут получать необходимые продукты питания, не выходя из дома

Владимирский хлебокомбинат» и группа компаний «DELAVANT» приступили к реализации социального проекта, направленного на поддержку наименее защищенных слоев населения города Владимира.В соответствии с проектом жители города Владимира старше 65 лет, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут получать необходимые продукты питания, не выходя из дома.Социальный пакет таких продуктов состоит из:Батона пшеничного (350 гр. в упаковке); хлеба украинского традиционного (650 гр. в упаковке); молока ультрапастеризованного (1 л., 3,2% жирности); муки пшеничной (1 кг., сорт высший).Стоимость такого пакета составит 100 рублей, что на 50-60% дешевле, чем в магазинах розничной торговли. Доставка – бесплатная.Для заказа социального пакета жители города Владимир старше 65 лет могут обратиться по единому телефону (4922) 77-90-50 ежедневно с 8:00 до 11:00. Доставка продуктов будет осуществляться по указанному адресу, до двери, с соблюдением всех необходимых мер безопасности, ежедневно с 14:00 до 18:00.При получении продуктов от курьера, гражданину необходимо предъявить пенсионное удостоверение, подтверждающее возрастную категорию 65+. Оплату заказа можно произвести наличными, после получения набора продуктов.О продукции:Батон пшеничный, тот самый, каким мы помним его из детства. Является не только вкусным, но и полезным. Содержит в своем составе самые ценные минеральные вещества и витамины - железо, цинк, кальций, магний, медь, калий, а также витамины Е, Н, РР и витамины группы В.Хлеб украинский традиционный содержит в себе практически все питательные вещества, необходимые человеку. Рекомендуемая норма для взрослого - 300-350 граммов в день. Это количество варьируется в зависимости от возраста, вида деятельности, индивидуальных особенностей организма, количества и состава других продуктов, которые входят в рацион питания.Молоко ультрапастеризованное – полезно витаминами. В одной чашке молока 3,2% жирности содержится 150 кКал. Является источником витамина D, рибофлавина, витамина B12, кальция и фосфора.Мука пшеничная - самый распространенный и востребованный продукт в хлебопечении. Благодаря ей мы знаем, что такое мягкий и ароматный белый хлеб, торты, пирожные, пироги, блины, пельмени, вареники и многое, многое другое.Берегите себя и своих близких!