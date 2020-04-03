03.04.2020

2020-04-03 17:15:09

Внучка поэта Алексея Фатьянова обратилась к жителям области со словами поддержки

Не терять присутствия духа! Со словами поддержки к землякам - жителям Владимирской области - обратилась Анна Фатьянова, внучка прославленного поэта Алексея Фатьянова, уроженца Вязников. Всеобщий режим самоизоляции застал Анну Фатьянову-Китину в сочинском Адлере, куда она улетела 2 недели назад. Чем заняться в условиях самоизоляции? Как помогает фатьяновская песня? И в каком формате состоится презентация долгожданной книги «Неизвестный Фатьянов»? Об этом внучка «вязниковского соловья» рассказала в эксклюзивном интервью «Вестям».

- Здравствуйте, мои уважаемые, любимые земляки - владимирцы, вязниковцы, все люди, кто проживает на земле владимирской! Так получилось, что, уехав в Сочи, мы попали на карантин, и также как и вы, находимся дома, в режиме самоизоляции. Но мы не скучаем. В Сочи довольно хорошая погода, только сегодня немного прохладно. На улицах соблюдается режим самоизоляции, никого, в принципе, нет. Море спокойное. Но туда не пускают. Мы, если выходим на улицу, идём до магазина, надеваем маски.

В принципе, обстановка спокойная, и главное - хороший воздух. Чем я занимаюсь дома? Всегда есть, чем заняться. Но скучно без тех мероприятий, которые мы устраивали, концертов, которые делали, книг, которые мы писали. Но книги остаются. Я много читаю. В апреле должна была состояться презентация вот этой вот книги- «Неизвестный Фатьянов», которая вышла благодаря гранту, благодаря администрации Владимирской области. Она вышла в Оренбурге, спасибо издательству.

Я буду делать презентацию онлайн. Всех приглашаю на эту презентацию. Мы постараемся сделать это очень красиво. Присоединяйтесь к нам. Будем читать стихи Алексея Ивановича Фатьянова. Благодаря этой книге вы узнаете замечательные строки молодого Фатьянова.

Мы хорошо проведём время. Я читаю книги, вот Ирочки Мартовой - поэта, недавно вышла книга. До слёз. Со мной моя подруга — Оля Голицына, певица, которая знает Вязники. Мы поём песни по вечерам на балконе. Радуем своими голосами, а может, и не радуем. Но пытаемся радовать. Желаем здоровья, здоровья всем вам. Берегите себя! Мы с вами. Давайте выдержим этот тяжёлый момент для нашей страны. Главное, что мы вместе».

Мария Платанюк