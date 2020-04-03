Во Франции на фоне пандемии коронавируса растет популярность романа Эмиля Золя Марсельские тайны. Он рассказывает об эпидемии холеры, которая за считанные месяцы убила в Марселе сотни людей, повергнув в ужас жителей города.

Во Франции на фоне пандемии коронавируса растет популярность романа Эмиля Золя "Марсельские тайны". Он может стать одной из самых читаемых книг во Франции.Первое издание книги было опубликовано в 1867 году. Она рассказывает об эпидемии холеры, которая за считанные месяцы убила в Марселе сотни людей, повергнув в ужас жителей города, передает ТАСС. Ранее во Франции также вырос спрос на роман Камю "Чума".По последним данным, во Франции в общей сложности коронавирусом заразились 59 105 человек, 4 503 человека умерли. Выздоровели — 12 428 человек. По всему миру число заболевших накануне перевалило за миллион.