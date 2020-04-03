Во Франции на фоне пандемии коронавируса растет популярность романа Эмиля Золя Марсельские тайны. Он рассказывает об эпидемии холеры, которая за считанные месяцы убила в Марселе сотни людей, повергнув в ужас жителей города.
Во Франции на фоне пандемии коронавируса растет популярность романа Эмиля Золя "Марсельские тайны". Он может стать одной из самых читаемых книг во Франции.
Первое издание книги было опубликовано в 1867 году. Она рассказывает об эпидемии холеры, которая за считанные месяцы убила в Марселе сотни людей, повергнув в ужас жителей города, передает ТАСС. Ранее во Франции также вырос спрос на роман Камю "Чума".
По последним данным, во Франции в общей сложности коронавирусом заразились 59 105 человек, 4 503 человека умерли. Выздоровели — 12 428 человек. По всему миру число заболевших накануне перевалило за миллион.