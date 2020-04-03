В Тверской области спасли застрявшую под плитой собаку. ЧП произошло сегодня утром во Ржеве. Во время прогулки такса местного жителя решила погнаться за кошкой.

В Тверской области спасли застрявшую под плитой собаку. ЧП произошло сегодня утром во Ржеве. Во время прогулки такса местного жителя решила погнаться за кошкой. В итоге она забежала под одну из плит теплотрассы, но выбраться самостоятельно уже не смогла. Не смог ей помочь и хозяин, передает ГТРК "Тверь".Мужчине пришлось обратиться за помощью к спасателям. На место направили дежурную смену сотрудников Поисково-спасательного отряда штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ржева. Операция по освобождению животного заняла около часа. К счастью, такса не пострадала.