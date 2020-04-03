Работодатели должны ежедневно предоставлять список сотрудников

С 3 апреля во Владимирской области добираться до работы и обратно можно лишь со специальной справкой, выдаваемой работодателем. Соответствующие изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» 2 апреля внёс Губернатор Владимир Сипягин.Такое разрешение оформляется на специальном бланке юридического лица, утверждённом распоряжением администрации. Сейчас в городах, деревнях и сёлах формируются списки организаций, которые будут работать во время режима всеобщей самоизоляции. Эти компании должны ежедневно предоставлять в муниципальный оперативный штаб по противодействию коронавирусу информацию о количестве непосредственно работающих граждан.В период карантина полицейские на улицах будут сверять выданные разрешения с полученными списками. Справка действительна только при наличии паспорта.