2 - из Владимира, 1 - умерший 48-летний ковровчанин

Администрация Владимирской области опубликовала официальные данные о заболевших коронавирусом в регионе. По состоянию на утро 3 апреля в области остаётся 3 подтверждёных случая заражения COVID-19.Как сообщалось ранее, 1 из них – умерший 48-летний пациент Ковровской ЦГБ, 2 – жители Владимира, находящиеся под медицинским наблюдением.С 20 марта медики осмотрели 6024 жителя региона, которым провели 1693 анализа на коронавирус. Сейчас под наблюдением медиков находится 1906 пациентов.