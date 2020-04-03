Во Владивостоке некоторые туристы, которых сейчас вывозят из-за границы, отказываются отправляться на двухнедельный карантин. Просто сбегают. Искать их приходится полиции.

Во Владивостоке некоторые туристы, которых сейчас вывозят из-за границы, отказываются отправляться на двухнедельный карантин. Просто сбегают. Искать их приходится полиции.Устрашающее количество погибших от коронавируса этих пассажиров будто и не пугает вовсе. В то, что именно они могут стать переносчиками смертельной инфекции, явно не верят. Некоторые требуют вернуть их домой. Каникулы удались, самочувствие пока хорошее, а значит можно рискнуть своим и чужим здоровьем.После отпуска на океане — в приморскую здравницу. Отдохнувшим в разгар эпидемии придется отдохнуть еще. На этот раз за счет государства. Из аэропорта Владивостока две сотни туристов отправляются в санаторий."Непростое будет возвращение на родину после отдыха. Но мы постараемся сделать, чтобы было максимально комфортно. Ну а что поделаешь?", — комментирует ситуацию губернатор Приморья Олег Кожемяко.Туалет, телевизор и трехразовое питание. Главное условие — не выходить из номера. Отправиться на карантин в санаторий захотели не все — 12 человек решили поехать домой. Сбежавших пришлось ловить полиции.Направить возвращенцев на карантин, а не домой — мера вынужденная. Опыт подсказывает, вчерашние туристы часто нарушают правила самоизоляции. Число инфицированных в России растет в геометрической прогрессии.На полном пансионе за счет государства сотни туристов из Таиланда проведут две недели. На родину их вывозили специально организованными чартерными рейсами, а регионы теперь обязаны подготовить места для карантина."Проживание организовано на базе гостиниц и пансионатов. Условия, конечно, не курортные, но достойные. Единственное ограничение — отсутствие прямых контактов", — говорит губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Рейсы с туристами сегодня принимали сразу четыре города. Владивосток, Иркутск, Красноярск и Новосибирск. Где-то границы закрыли внезапно, а где-то сами люди не придали значение эпидемии.До конца недели чартерными рейсами вывезут несколько сотен застрявших россиян. В списке стран — Италия, Катар, Шри-Ланка, Великобритания, а также Индия. Там самая сложная ситуация. Всего же, по данным министерства иностранных дел, за границей находятся не меньше двадцати пяти тысяч россиян.