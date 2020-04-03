Жителя Вологды наградили за спасение 27 рыбаков с отколовшейся льдины. Благодаря его смелому поступку никто не пострадал, передает ГТРК Вологда.

Жителя Вологды наградили за спасение 27 рыбаков с отколовшейся льдины. Благодаря его смелому поступку никто не пострадал, передает ГТРК "Вологда".Напомним, ЧП произошло на Рыбинском водохранилище 22 марта. На льдине, где находились рыбаки, образовалась большая трещина. Очевидцы вызвали на помощь спасателей. Однако, когда они прибыли на место, спасать уже было некого. Увидевший происходящее местный житель Евгений Косяков бросился на выручку землякам. На своем катере "Хивусе" он доставил всех людей на землю.Герой оказался сотрудником Дарвинского заповедника. За спасение людей ему вручили благодарственное письмо от руководителя районной администрации.