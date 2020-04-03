В Воронежской области всех молодоженов, подавших заявления на регистрацию брака в апреле - мае и не имеющих возможности перенести церемонию на более поздние сроки, распишут, но без присутствия гостей. При этом невеста и жених должны быть в перчатках и масках.

В Воронежской области всех молодоженов, подавших заявления на регистрацию брака в апреле — мае и не имеющих возможности перенести церемонию на более поздние сроки, распишут, но без присутствия гостей. При этом невеста и жених должны быть в перчатках и масках, сообщают "Вести Воронеж" со ссылкой на пресс-службу областного управления ЗАГС."Такие меры сейчас необходимы. Отметим, что озвученные Роспотребнадзором требования коснутся и разводов. Брак будет расторгнут, если заявление уже подано. Однако во время этой процедуры жители региона также должны находиться в средствах защитах", – прокомментировали в управлении.Со 2 апреля ЗАГСы прекратили принимать заявления на регистрацию и расторжение браков. Такое решение было принято из-за угрозы распространения COVID-19. Также приостановлена выдача справок. Единственное заявление, которое будет приниматься - на регистрацию рождения или смерти. При этом специалисты отмечают, что если у человека есть необходимость в каких-либо услугах по уважительное причине, ему не откажут.Напомним, на данный момент в Воронежской области выявлено 12 человек с коронавирусной инфекцией, двое выздоровели. Остальные пока продолжают лечение. Кроме того, в регионе введен режим обязательной самоизоляции.