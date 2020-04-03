Задача максимум для Минпросвещения в условиях пандемии коронавируса COVID-19 - завершить учебный год в установленные сроки, чтобы школьникам не пришлось учиться в летний период. Но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, подчеркнул замминистра российского просвещения Дмитрий Глушко. Это зависит от того, как россияне будут следовать предписанным нормам по самоизоляции.

Задача максимум для Минпросвещения в условиях пандемии коронавируса COVID-19 — завершить учебный год в установленные сроки, чтобы школьникам не пришлось учиться в летний период. Но все будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, подчеркнул замминистра российского просвещения Дмитрий Глушко. А это, отметил чиновник, зависит от того, как россияне будут следовать предписанным нормам по самоизоляции.Также пока нет планов начинать следующий учебный год раньше 1 сентября, добавил Дмитрий Глушко во время онлайн-марафона "Домашний час", который совместно провели соцсеть "ВКонтакте" и Минпросвещения. Большинство школ ушли на каникулы до 12 апреля. После окончания каникул школы России продолжат обучение в дистанционном режиме, сообщает ТАСС.Министерство мобилизует все ресурсы, чтобы максимально обеспечить учеников полезным контентом. Но режим работы школ и детских садов должны установить губернаторы регионов, в соответствие с президентским указом от 2 апреля. Глава российского государства Владимир Путин расширил полномочия губернаторов, предоставив им вводить необходимые меры в зависимости от динамики развития ситуации с заболеваемостью.Кроме того, Дмитрий Глушко заверил, что ситуации, что из-за пандемии коронавируса одиннадцатиклассники вместо выхода на ЕГЭ и поступления в вузы останутся на второй год, не будет."Чтобы человек остался на второй год, он должен приложить очень много усилий, — отметил замглавы Минпросвещения России. – Он должен не выполнить программу, которую изучает, получить очень много плохих отметок и в связи с этим остаться на второй год".Дмитрий Глушко кроме детей и родителей успокоил и учителей. Их заработная плата остается прежней и не уменьшается, если не уменьшается часовая нагрузка, а отпуска никуда не исчезают.