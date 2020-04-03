Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 5 тысяч. Только за сутки погибших свыше 1200 - это для Америки новый антирекорд. Госпитальные корабли ВМФ начали принимать больных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а во Флориде и на авиабазе в Гуаме наоборот - американцы, гражданские и военные не могут сойти на берег. Ситуацию Трамп охарактеризовал так: очень тяжелые две недели.
Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 5 тысяч. Только за сутки погибших свыше 1200 — это для Америки новый антирекорд. Госпитальные корабли ВМФ начали принимать больных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а во Флориде и на авиабазе в Гуаме наоборот — американцы, гражданские и военные не могут сойти на берег. Ситуацию Трамп охарактеризовал так: "очень тяжелые две недели".
Первые слова, которые в наушниках услышал экипаж нашего Руслана, когда самолет коснулся полосы, были слова благодарности от дежурившего на вышке нью-йоркского диспетчера. Его цитируют американские СМИ:
"Мы искренне благодарны вам за всю ту помощь, которую вы нам оказываете. Хорошего вам дня!".
Позади — долгий путь с двумя дозаправками в ирландском Шанноне и канадском Гус-Бее. К самолету подъехали внедорожники с мигалками. Пограничники, простые грузчики — все достали телефоны, спешили сделать действительно исторические кадры поставки в США российской помощи. Прилетевшие и встречающие здоровались так, как принято теперь в охваченном эпидемией Нью-Йорке, соприкасаясь локтями. Один из летчиков натянул на лицо синюю бандану. На летном поле был и первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"В Нью-Йорке сейчас действительно очень тяжелая ситуация, поэтому важность этой помощи сложно переоценить. Я думаю, это очень хороший жест солидарности с нью-йоркцами, которые сейчас оказались в очень сложном положении. Я думаю, они это оценят", — отметил Дмитрий Полянский.
Уже оценивают. Одним из первых — водитель Саем Шабир. Он припарковал свою фуру у разгрузочного терминала как раз тогда, когда борт российского Минобороны заходил на посадку.
Президенты России и США важность международного взаимодействия на фоне распространения коронавируса обсуждали во время недавнего телефонного разговора. После этого Дональд Трамп и объявил о грузе, который направляется в Нью-Йорк. Подключились дипломаты двух стран. Российский МИД и американский госдеп сработали без трений.
Об этом говорится и в заявлении государственного департамента. Сегодня тяжело Америке, но, если станет трудно России, Вашингтон тоже придет на помощь, таков главный посыл:
"Обе страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы над борьбой с общим врагом, который угрожает жизням всех нас".
1047 человек погибли от коронавируса в Америке за минувшие сутки — новый смертельный антирекорд. Вот фотография, сделанная где-то в Бруклине — тела заворачивают в простыни, поскольку не хватает пластиковых мешков. 100 тысяч, сделанных по стандартам армии США, обещает предоставить Пентагон. При этом проблемы у самого военного ведомства. Командование ВМС планирует отпустить на берег 2700 человек команды авианосца "Теодор Рузвельт", на котором бушует коронавирус. Но всех снять не получится.
"На этом корабле есть оружие, боеприпасы, авиация и атомный реактор. Нам требуется оставить на борту определенное количество специалистов, чтобы обеспечить безопасность", — рассказал исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли.
Охрана теперь потребовалась и главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи. Ему стали угрожать за то, что доктор активно поддерживает карантинные меры. Именно к его позиции прислушался Трамп, когда решил продлить правила социального дистанцирования.
"Нашу страну ждут трудные времена. У нас будет пара тяжелых недель. Особенно ужасной ситуация будет в ближайшие дни", — заявил Дональд Трамп.
Лидер Штатов обращался к жителям Нью-Йорка, но есть в Америке места, где ситуация развивается по похожему сценарию. Депрессивный Детройт с его трущобами — новый очаг коронавируса. Там инженерные войска разворачивают полевой госпиталь в TCF-центре, где проводят знаменитый детройтский автосалон. Он, конечно, тоже отменен.