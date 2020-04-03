Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 5 тысяч. Только за сутки погибших свыше 1200 - это для Америки новый антирекорд. Госпитальные корабли ВМФ начали принимать больных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а во Флориде и на авиабазе в Гуаме наоборот - американцы, гражданские и военные не могут сойти на берег. Ситуацию Трамп охарактеризовал так: очень тяжелые две недели.

Число жертв коронавируса COVID-19 в США превысило 5 тысяч. Только за сутки погибших свыше 1200 — это для Америки новый антирекорд. Госпитальные корабли ВМФ начали принимать больных в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а во Флориде и на авиабазе в Гуаме наоборот — американцы, гражданские и военные не могут сойти на берег. Ситуацию Трамп охарактеризовал так: "очень тяжелые две недели".Первые слова, которые в наушниках услышал экипаж нашего Руслана, когда самолет коснулся полосы, были слова благодарности от дежурившего на вышке нью-йоркского диспетчера. Его цитируют американские СМИ:"Мы искренне благодарны вам за всю ту помощь, которую вы нам оказываете. Хорошего вам дня!".Позади — долгий путь с двумя дозаправками в ирландском Шанноне и канадском Гус-Бее. К самолету подъехали внедорожники с мигалками. Пограничники, простые грузчики — все достали телефоны, спешили сделать действительно исторические кадры поставки в США российской помощи. Прилетевшие и встречающие здоровались так, как принято теперь в охваченном эпидемией Нью-Йорке, соприкасаясь локтями. Один из летчиков натянул на лицо синюю бандану. На летном поле был и первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский."В Нью-Йорке сейчас действительно очень тяжелая ситуация, поэтому важность этой помощи сложно переоценить. Я думаю, это очень хороший жест солидарности с нью-йоркцами, которые сейчас оказались в очень сложном положении. Я думаю, они это оценят", — отметил Дмитрий Полянский.Уже оценивают. Одним из первых — водитель Саем Шабир. Он припарковал свою фуру у разгрузочного терминала как раз тогда, когда борт российского Минобороны заходил на посадку.Президенты России и США важность международного взаимодействия на фоне распространения коронавируса обсуждали во время недавнего телефонного разговора. После этого Дональд Трамп и объявил о грузе, который направляется в Нью-Йорк. Подключились дипломаты двух стран. Российский МИД и американский госдеп сработали без трений.Об этом говорится и в заявлении государственного департамента. Сегодня тяжело Америке, но, если станет трудно России, Вашингтон тоже придет на помощь, таков главный посыл:"Обе страны предоставляли гуманитарную помощь друг другу во времена кризисов в прошлом и, без сомнения, будут делать это снова в будущем. Это время для совместной работы над борьбой с общим врагом, который угрожает жизням всех нас".1047 человек погибли от коронавируса в Америке за минувшие сутки — новый смертельный антирекорд. Вот фотография, сделанная где-то в Бруклине — тела заворачивают в простыни, поскольку не хватает пластиковых мешков. 100 тысяч, сделанных по стандартам армии США, обещает предоставить Пентагон. При этом проблемы у самого военного ведомства. Командование ВМС планирует отпустить на берег 2700 человек команды авианосца "Теодор Рузвельт", на котором бушует коронавирус. Но всех снять не получится."На этом корабле есть оружие, боеприпасы, авиация и атомный реактор. Нам требуется оставить на борту определенное количество специалистов, чтобы обеспечить безопасность", — рассказал исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли.Охрана теперь потребовалась и главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи. Ему стали угрожать за то, что доктор активно поддерживает карантинные меры. Именно к его позиции прислушался Трамп, когда решил продлить правила социального дистанцирования."Нашу страну ждут трудные времена. У нас будет пара тяжелых недель. Особенно ужасной ситуация будет в ближайшие дни", — заявил Дональд Трамп.Лидер Штатов обращался к жителям Нью-Йорка, но есть в Америке места, где ситуация развивается по похожему сценарию. Депрессивный Детройт с его трущобами — новый очаг коронавируса. Там инженерные войска разворачивают полевой госпиталь в TCF-центре, где проводят знаменитый детройтский автосалон. Он, конечно, тоже отменен.