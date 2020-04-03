В рамках онлайн-конференции исполнительный директор IWAS Шармейн Хупер и заместитель президента Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков обсудили перенос Всемирных игр Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов IWAS с 2021-го на 2022 год.

В рамках онлайн-конференции исполнительный директор IWAS Шармейн Хупер и заместитель президента Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков обсудили перенос Всемирных игр Международной спортивной федерации колясочников и ампутантов IWAS с 2021-го на 2022 год, сообщают ГТРК "Вести Сочи" со ссылкой на пресс-службу ПКР.Это решение связано с тем, что XVI Паралимпийские летние игры в Токио из-за пандемии коронавируса состоятся в период с 24 августа по 5 сентября. Участники переговоров в качестве предполагаемой даты начала Всемирных игр IWAS в Сочи назвали октябрь 2022 года.