Зажги синим!. Всероссийскую акцию в поддержку людей с аутизмом поддержал Санкт-Петербург. В синий цвет окрасился главный мост города, один из символов Северной столицы — Дворцовый.

"Зажги синим!". Всероссийскую акцию в поддержку людей с аутизмом поддержал Санкт-Петербург. В синий цвет окрасился главный мост города, один из символов Северной столицы — Дворцовый.Синий цвет официально считается цветом организации, которая занимается защитой прав людей с диагнозом аутизм. По статистическим данным, такое заболевание центральной нервной системы при рождении выявляется у каждого 59-го малыша. Аутистам сложно вступать в контакт с окружающими, трудно выражать свои чувства. Людям с такими особенностями развития бывает проблематично объяснить, что они думают, и понять, чего хотят от них другие.Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", акция поддержки проходит в Петербурге ежегодно. Участие в ней принимают различные фонды и организации, например, одним из активистов мероприятий является футбольный клуб "Зенит".