Нехватка кроватей, средств защиты и врачей - это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются в Европе, поскольку вспышка коронавируса выявляет слабые стороны национальных систем здравоохранения в регионе, пишет CNBC.

Нехватка кроватей, средств защиты и врачей — это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются в Европе, поскольку вспышка коронавируса выявляет слабые стороны национальных систем здравоохранения в регионе, пишет CNBC.После принятия мер строгой экономии в течение последнего десятилетия системы здравоохранения таких стран, как Италия, Испания, Великобритания и Португалия, пытаются сдержать вспышку COVID-19. Есть некоторые общие проблемы, такие как отсутствие тестов для выявления заболевших, а также нехватка защитной одежды и снаряжения."Перегружен, — сказал CNBC младший врач на севере Португалии, который не хотел называться из-за деликатности вопроса. — Нет личных ресурсов и недостаточно оборудования для всего".Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что все страны ЕС испытывают трудности с удовлетворением спроса на оборудование, но отметил, что система здравоохранения в его стране справляется с другими невирусными случаями.Президент медицинской ассоциации Португалии обратился к ушедшим в отставку врачам с просьбой вернуться в национальную службу здравоохранения и оказать помощь во время чрезвычайной ситуации. В стране произошел большой отток медицинских работников после кризиса суверенного долга 2011 года, при этом некоторые решили переехать в другое место, где заработная плата была выше. Это также отмечалось в Испании и Италии, где нехватка медицинского персонала стала ключевой проблемой во время пандемии.Отвечая на вопрос о самых больших проблемах, стоящих перед итальянской системой здравоохранения, Винченцо Дефилиппис, директор местного управления здравоохранения города Бари на юге Италии, сказал CNBC: "Нехватка врачей и медсестер".Эти работники здравоохранения являются передовой в борьбе против того, что главы европейских государств назвали "войной с коронавирусами". По данным Итальянской ассоциации национальных врачей, в настоящее время растет число медицинских работников, которые умерли от коронавируса — в Италии, например, к настоящему времени умерло более 60 медицинских работников.Между тем, в Испании на сегодняшний день было зарегистрировано более 12 тысяч случаев заражения среди работников здравоохранения, сообщает газета El Pais. Генеральный медицинский совет Испании заявил, что у него не было достаточно данных, чтобы подтвердить, сколько медицинских работников умерло от вируса до сих пор, однако ранее он подтвердил, что один врач, 59 лет, и медсестра, в возрасте 52, умерли от COVID-19.Между тем, в Великобритании каждый четвертый врач не работает, потому что он болен или находится в изоляции, согласно данным Королевского колледжа врачей.По имеющимся сведениям, инфекции среди медицинских работников усугубляются отсутствием защитных средств, таких как маски."Наша главная задача — как можно быстрее найти подходящее оборудование, чтобы защитить себя", — сказал Томас Кобо, анестезиолог из больницы в Мадриде, Испания.Одной из основных проблем испанского правительства является то, что оно не успело запастись медицинским оборудованием достаточно рано. Министерство здравоохранения объявило на прошлой неделе, что правительство пообещало купить и распределить 550 миллионов масок, 5,5 миллиона тестов и 950 единиц вспомогательного дыхательного оборудования в течение следующих восьми недель.В Великобритании правительство также подверглось критике за отсутствие защитного снаряжения. Ричард Хортон, главный редактор медицинского журнала Великобритании "Ланцет", заявил в статье, что национальная система здравоохранения страны "совершенно не готова к этой пандемии".Представитель правительства Великобритании заявил ранее, что действительно отмечались некоторые проблемы с защитным снаряжением, но добавил, что это временная проблема.Еще одна проблема, с которой сталкиваются службы здравоохранения в Европе, — это неспособность медицинских учреждений одновременно вместить большое количество пациентов, а также тяжело больных."У нас большая проблема с общим количеством коек в отделении интенсивной терапии", — добавил Кобо из Мадрида. Италия, наиболее пострадавшая страна в Европе, сталкивается с аналогичной проблемой.