Одна из дочерей Ивана Охлобыстина - Анфиса - заразилась коронавирусом COVID-19, сообщил Андрей Малахов в программе Прямой эфир.

Одна из дочерей Ивана Охлобыстина — Анфиса — заразилась коронавирусом COVID-19. Сданный девушкой тест оказался положительным, сообщил Андрей Малахов в программе "Прямой эфир".Однако госпитализировать 23-летнюю Анфису врачи не стали. Лечиться девушка будет дома, так как не входит в группу риска. Однако вся семья теперь находится на жестком карантине."Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!", — написал на своей страничке в Instagram Иван Охлобыстин.Анфиса — первенец Ивана Охлобыстина и его супруги Оксаны Охлобыстиной (до замужества – Арбузовой). Всего в семье шестеро детей.Ранее Иван Охлобыстин рассказал о своей большой семье, о вере в бога и о совмещении священничества и актерской профессии в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".