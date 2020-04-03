Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Высшим учебным заведениям рекомендовано возобновить учебный процесс в дистанционном формате с 6 апреля. С таким предложением выступил министр науки и высшего образования Валерий Фальков."Убедительно прошу студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты, – цитирует министра "Интерфакс". – Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации".1 апреля в эфире телеканала "Россия 24" Фальков сообщил, что из-за пандемии коронавируса будут перенесены сроки приемной кампании в вузы. Также он рассказал, что Минобрнауки рассматривает возможность дистанционной защиты дипломов.Ранее президент России Владимир Путин, обращаясь к населению в связи с распространением коронавируса COVID-19, объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим. В этой связи вузы ушли на каникулы. 2 апреля Путин снова выступил с обращением к гражданам и заявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля. Впрочем, он допустил возможность досрочного окончания такого режима, если позволит эпидемиологическая обстановка.