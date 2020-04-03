В Архангельской области пассажирка рейсового автобуса вылетела в окно погибла от полученных травм, после того как ПАЗ съехал в кювет и перевернулся.

В Архангельской области пассажирка рейсового автобуса вылетела в окно погибла от полученных травм, после того как ПАЗ съехал в кювет и перевернулся, сообщили в региональном управлении ГИБДД.ДТП произошло около семи часов утра 3 апреля в Котласском районе. Близ деревни Посегово, на 473-м километре дороги Урень — Котлас, водитель не совладал с управлением на скользком асфальте, в результате автобус с пятью пассажирами улетел в кювет и перевернулся. В этот момент 34-летняя женщина вылетела в окно и оказалась зажата под тяжелой машиной. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, пассажирка была мертва.Водитель и два пассажира ПАЗа были госпитализированы с многочисленными травмами.За пять минут до аварии на этом же месте из-за гололеда вылетел с дороги кроссовер, в котором ехала семья с годовалым ребёнком. В этом случае обошлось без травм.