Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFCс американцем Тони Фергюсонои в августе или сентябре. Накануне Хабиб отменил бой, запланированный на 18 апреля из-за пандемии коронавируса.

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии UFCс американцем Тони Фергюсонои в августе или сентябре. Накануне Хабиб отменил бой, запланированный на 18 апреля из-за пандемии коронавируса."В августе UFCпланирует провести турнир в Сан-Диего, а в сентябре — в Абу-Даби. Мы бы могли провести бой с Фергюсоном в одном из их этих турниров", -цитирует Нурмагомедова ТАСС. Хабиб подчеркнул, что бой возможен после завершения эпидемии коронавируса.Фергюсон же считает, что Нурмагомедову нудно быть присуждить поражение за неявку.