Я прогулялся, оставалось достаточно алкоголя, я решил, что нужно куда-то пойти. И вышел как раз на эту Омскую улицу, - в Екатеринбурге задержали 29-летнего безработного мужчину, подозреваемого в совершении поджога жилого дома, в результате которого погибли восемь человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в резонансном поджоге, совершенном 26 марта в Екатеринбурге. Тогда в жилом доме на улице Омской сгорели восемь человек.Предполагаемый поджигатель рассказал, что гулял по городу и пил алкоголь. В место совершения преступления он попал случайно, выбрав наименее людный маршрут, на котором, по его мнению, минимизировалась вероятность встречи с сотрудниками полиции, патрулировавшими улицы.В какой-то момент подозреваемый – ранее не судимый безработный мужчина - зашел в подъезд, чтобы погреться. После этого в доме и возник пожар, оказавшийся фатальным для восьмерых жильцов.В пресс-службе регионального управления Следственного комитета отметили, что задержанного ожидает психиатрическая экспертиза. В настоящее время следователи выясняют мотивы, которыми руководствовался подозреваемый.Кроме того, его проверяют на возможную причастность к аналогичным преступлениям, гс поджогами жилых домов.