Сервис Помощь рядом, предназначенный для доставки лекарств и сдачи анализа на коронавирус на дому, начнет тестировать Яндекс. Первыми воспользоваться им смогут сотрудники компании.

Сервис "Помощь рядом", предназначенный для доставки лекарств и сдачи анализа на коронавирус на дому, начнет тестировать "Яндекс". Первыми воспользоваться им смогут в рамках бета-тестирования сотрудники компании, после отладки он станет доступен всем желающим.Об этом пишет The Bell со ссылкой на письмо гендиректора "Яндекса" Елены Буниной, подлинность которого подтвердили в компании. В нем сообщается, что тесты неназванного производителя на определение вируса SARS-CoV-2 у компании уже есть.Для того, чтобы протестироваться на коронавирус дома, нужно будет для начала заполнить заявку. Система автоматически рассортирует их с учетом адреса и возраста пациента, а также количества тест-систем в наличии. Срок ожидания может составить до нескольких дней.В назначенное время на дом к пациенту прибудут медицинские специалисты лабораторных служб "Хеликс" или "Гемотест". В случае положительного результата анализа они обязаны будут сообщить об этом в Роспотребнадзор. Затем медики решат, стоит ли госпитализировать человека, или лечить его можно на дому.