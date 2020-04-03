В приложении сервиса Яндекс.Такси появился новый специальный тариф — Курьер. Так клиент может заказать доставку небольших (до 10 кг) посылок.

В приложении сервиса "Яндекс.Такси" появился новый специальный тариф - "Курьер". Так клиент может заказать доставку небольших (до 10 кг) посылок.В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили Вестям.Ru, что доставка по новому тарифу будет осуществляться не только на автомобилях, но и на велосипедах и самокатах. То есть, судя по всему, к приложения подключат и курьеров сервиса "Яндекс.Еда". Ранее в приложение добавили тариф "Доставка", но он предполагал транспортировку только на такси (при этом, нет ограничения в 10 кг).В "Яндекс.Такси" обещают, что доставка будет производиться с соблюдением всех мер предосторожности, необходимых в условиях риска распространения коронавирсуной инфекции. Курьеры будут оставлять посылку у двери получателя, отходить на безопасное расстояние, а затем сообщать, что посылку можно забрать. Оплачивать услугу можно только картой.Чтобы оформить курьерскую доставку, нужно выбрать адрес и номер отправителя, а затем адрес получателя и добавить комментарии. Стоимость зависит от расстояния и региона, где сделан заказ. Новый тариф поможет поддержать водителей и курьеров, лишившихся в условиях эпидемии значительной части обычных заказов.