Российскому летчику Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме, отказали в проведении теста на коронавирус. В тюрьме ввели режим ЧП, но там нет масок, перчаток и средств для дезинфекции. Заключенным рекомендуют заматывать лица полотенцами.

Российскому летчику Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме, отказали в проведении теста на коронавирус.По слова его жены Виктории Ярошенко, сейчас в тюрьме "Данбери" около 70% заключенных имеют симптомы заражения COVID-19. В тюрьме ввели режим ЧП. Все блоки находятся на изоляции, санчасть закрыта. Кроме того, там нет масок, перчаток и средств для дезинфекции. Заключенным рекомендуют заматывать лица полотенцами."Константин говорит, что ощущение, как будто он тоже заразился, потому что повысилась температура и появился сухой кашель", — сообщила Ярошенко. Однако тест ему не стали делать, так как они только для самых тяжелых больных. Адвокат Ярошенко обратился к властям с просьбой об освобождении летчика в связи со складывающейся ситуацией, чтобы тот мог покинуть США.По официальной информации, COVID-19 подтвержден у 15 заключенных и четырех сотрудников тюрьмы.