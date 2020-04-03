Один из порталов по российскому туризму провел исследование в Сети и опубликовал рейтинг самых веселых названий рек в России. В первой тройке: подмосковная Звероножска, сочинская Херота и речка Малявка в Рязанской области. Завершает Топ-10 сахалинская речка Тухлянка.

Один из порталов по российскому туризму ТурСтат провел исследование в Сети и опубликовал рейтинг самых веселых названий рек в России.В первой тройке: подмосковная Звероножска, сочинская Херота и речка Малявка в Рязанской области.Также в десятку вошли самарская Мусорка, нижегородская Моча, речки Явонь в Новгородской, Сучок — в Тверской, Нюховка — в Тульской, Сал — в Ростовской области и сахалинская Тухлянка.Аналогичный рейтинг опубликовал и сервис по бронированию отелей Tvil.ru. Там в лидерах реки Кокаиновые горы в Прикамье и Колбасинова щель на Кубани.Также опрошенных рассмешила оренбургская речка Блява, сообщает ГТРК "Оренбург".В конце прошлого года сервис путешествий Туту.ру при поддержке телеканала и клуба "Моя Планета" составил рейтинг населенных пунктов России с самыми смешными названиями. В этом конкурсе победило село Мутный Материк в Коми.