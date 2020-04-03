ФСБ обнародовала кадры задержания предполагаемых бандитов, которые готовили теракты в людных местах на территории Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

ФСБ обнародовала кадры задержания предполагаемых бандитов, которые готовили теракты в людных местах на территории Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа.В Нефтекумске, как сообщалось ранее, оперативники вышли на след двух сторонников "Исламского государства" (запрещена в России). Одного из них удалось задержать — на записи видно, как силовики врываются в квартиру подозреваемого, где позже во время обыска нашли компоненты для создания самодельных взрывных устройств, пистолет и запрещенную экстремистскую литературу. Второй член ячейки оказал сопротивление и был убит.В югорском Лянторе задержали троих сторонников группировки "Имарат Кавказ" (запрещена в России). Как можно судить по записи, их подкараулили у подъезда жилого дома и силой вывели из отечественного внедорожника. Из сводки следует, что они планировали теракт в местном ТЦ, для чего собрали СВУ и приобрели оружие и боеприпасы.Позже Сургутский районный суд арестовал задержанных в Лянторе. Как уточняет ТАСС, двое были заключены под стражу до 1 июня, еще один — до 2-го.