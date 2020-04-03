Жительницу Приморья привлекли к ответственности за фейк о новых зараженных коронавирусом. Об это информируют Вести: Приморье со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Жительницу Приморья привлекли к ответственности за фейк о новых зараженных коронавирусом. Об это информируют "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.В Сети полицейские обнаружили сообщение о пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией, якобы проходящих лечение в районной больнице в поселке Славянка. Позже главный врач Хасанской ЦРБ эту информацию опроверг. Такое же опровержение появилось и в СМИ.Провоохранители установили личность распространителя ложной информации — это 34-летняя местная жительница. Свои действия оправдывала страхом за жизнь ребенка. Поддалась панике и распространила недостоверную информацию.На женщину завели дело об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Собранные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.Вместе с тем, режим самоизоляции и ужесточение карантина уже повлияли на потребительскую корзину приморцев. По краю временно закрыты магазины бытовой техники, парфюмерии, бутики с одеждой, обувью и другие торговые точки. Но даже при худшем варианте развития пандемии коронавируса власти региона обещают обеспечить людей самым необходимым. Губернатор края утвердил обязательный список товаров "на черный день".По состоянию на 3 апреля В Приморье выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Пациенты – мужчина и женщина – прибыли в край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой – из Египта.