Состояние здоровья знаменитого турецкого вратаря Рюштю Реджбера улучшилось. 46-летний футболист переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Состояние здоровья знаменитого турецкого вратаря Рюштю Реджбера улучшилось. 46-летний футболист переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату.В воскресенье Рюштю был госпитализирован в одну из клиник Стамбула с высокой температурой. У бывшего футболиста сборной Турции был выявлен коронавирус. Во вторник Рюштю стало хуже, и он был переведен в палату интенсивной терапии. Но через два дня ветеран пошел на поправку. В настоящий момент жизнь бывшего голкипера находится вне опасости.Рюштю Реджбер — один из сильнейших вратарей в истории турецкого футбола. В составе сборной Турции он становился бронзовым призером чемпионата мира 2002 и чемпионата Европы 2008. На клубном уровне Рюштю защищал ворота "Фенербахче", "Барселоны", "Бешикташа" и "Антальспора".