Беречь себя и оставаться дома призывает жителей Воронежа знаменитый маяк. На стилизованной опоре ЛЭП рядом с парком Алые паруса включили подсветку с такой надписью.

Беречь себя и оставаться дома призывает жителей Воронежа знаменитый маяк. На стилизованной опоре ЛЭП рядом с парком "Алые паруса" включили подсветку с такой надписью. Ее видно почти из любого района города. Работать маяк будет вплоть до 30 апреля, сообщает "Россия 24"."Пока энергетики несут свою вахту круглосуточно на своих рабочих местах и обеспечивают надежность, наша опора сигнализирует горожанам о том, что необходимо беречь свое здоровье и оставаться дома. Опора видна со всех, так сказать, смотровых точек города, поэтому со всех сторон можно наблюдать за этой красотой, которая перед нами разворачивается", — говорит и.о. директора филиала "Россети Центр Воронежэнерго" Вячеслав Антонов.