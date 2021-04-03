Любовь Истратова приглашает в эту субботу на Цветные сны киржачского керамиста Ирины Паньковской.

Любовь Истратова приглашает в эту субботу на "Цветные сны" киржачского керамиста Ирины Паньковской.Шедевры из глины, любви и терпения уже более 10 лет рождаются в маленькой уютной мастерской Ирины Паньковской. Свой стиль художница называет "наивной графикой". Игра чистых цветов и простых линий превращает идеи в керамическую сказку. Мастер вдохновляется как мировыми шедеврами, так и народными мотивами, синтезируя их в уникальный авторский стиль.Ирина Паньковская, керамист:- Что такое для меня наивная графика? Это те художественные приемы, при помощи которых можно какой-нибудь рисунок нарисовать и который, в принципе, может повторить любой человек, который даже не умеет рисовать. Это наив, это просто. Простые линии, простые формы, простое содержание.За плечами мастера Абрамцевский колледж имени Васнецова, художественный университет Строганова. Ирина пришла к керамике, накопив разнообразный дизайнерский опыт: с драгметаллами, витражным стеклом, полимерной глиной, промышленным текстилем. Однако именно керамика похитила сердце художницы.Ирина Паньковская, керамист:- Керамика в мою жизнь пришла очень неожиданно, в тяжелый период моей жизни. И она меня спасла. Она меня вытащила и подарила вот это вот волшебство, что-то новое, позитив, любовь.Все изделия мастер создает вручную - без гончарного круга. Повторяться - не в привычке мастера. Все работы эксклюзивны. При этом керамика и графика для Ирины - одно целое. Всё начинается с задумки, набросков, затем рисунок переносится на сырую глину и уже после обжига можно приступать к росписи.Ирина Паньковская, керамист:- Я не устану повторять, что керамика - это волшебство, потому что какие-то глазури, которые выглядят вот такого цвета, в итоге выглядят совсем других цветов и оттенков. Вот, я сейчас им крашу. Вот, например, этот тоже будет зеленым. А вот эта глазурь красная.Готовую идею можно воплотить, в чем угодно, - говорит Ирина. Художница сотрудничает с известными брендами, поэтому её графику можно встретить на одежде, платках и сумках. Мастер считает, что творчество и рисование - это просто. Не надо бояться, что не получится. Надо экспериментировать! Пандемия подтолкнула художницу создать свой обучающий онлайн-курс "Наивной графики". Меньше чем за год его закончили уже 250 человек.Ирина Паньковская, керамист:- Я считаю, что художник - это ребенок, который выжил. Нужно просто вспомнить, что вы хотели в детстве. Люди, когда вырастают, становятся взрослыми, они абсолютно забывают об этом. А ведь главное просто это ваши мечты, это, чтобы вам было жизнь в кайф, чтобы вам было здорово, весело. Понимаете? И заряжаться этим. Найти какие-то ресурсные места или людей.Ко дню города Киржача Ирина Пеньковская решила сделать жителям особенный творческий подарок. Она показала образцы изразцов, которые украсят недавно отреставрированные красные ворота в центре города.Любовь Истратова, Семен Карпов