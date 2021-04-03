Любовь Истратова приглашает в эту субботу на Цветные сны киржачского керамиста Ирины Паньковской.
Любовь Истратова приглашает в эту субботу на "Цветные сны" киржачского керамиста Ирины Паньковской.
Шедевры из глины, любви и терпения уже более 10 лет рождаются в маленькой уютной мастерской Ирины Паньковской. Свой стиль художница называет "наивной графикой". Игра чистых цветов и простых линий превращает идеи в керамическую сказку. Мастер вдохновляется как мировыми шедеврами, так и народными мотивами, синтезируя их в уникальный авторский стиль.
Ирина Паньковская, керамист:
- Что такое для меня наивная графика? Это те художественные приемы, при помощи которых можно какой-нибудь рисунок нарисовать и который, в принципе, может повторить любой человек, который даже не умеет рисовать. Это наив, это просто. Простые линии, простые формы, простое содержание.
За плечами мастера Абрамцевский колледж имени Васнецова, художественный университет Строганова. Ирина пришла к керамике, накопив разнообразный дизайнерский опыт: с драгметаллами, витражным стеклом, полимерной глиной, промышленным текстилем. Однако именно керамика похитила сердце художницы.
Ирина Паньковская, керамист:
- Керамика в мою жизнь пришла очень неожиданно, в тяжелый период моей жизни. И она меня спасла. Она меня вытащила и подарила вот это вот волшебство, что-то новое, позитив, любовь.
Все изделия мастер создает вручную - без гончарного круга. Повторяться - не в привычке мастера. Все работы эксклюзивны. При этом керамика и графика для Ирины - одно целое. Всё начинается с задумки, набросков, затем рисунок переносится на сырую глину и уже после обжига можно приступать к росписи.
Ирина Паньковская, керамист:
- Я не устану повторять, что керамика - это волшебство, потому что какие-то глазури, которые выглядят вот такого цвета, в итоге выглядят совсем других цветов и оттенков. Вот, я сейчас им крашу. Вот, например, этот тоже будет зеленым. А вот эта глазурь красная.
Готовую идею можно воплотить, в чем угодно, - говорит Ирина. Художница сотрудничает с известными брендами, поэтому её графику можно встретить на одежде, платках и сумках. Мастер считает, что творчество и рисование - это просто. Не надо бояться, что не получится. Надо экспериментировать! Пандемия подтолкнула художницу создать свой обучающий онлайн-курс "Наивной графики". Меньше чем за год его закончили уже 250 человек.
Ирина Паньковская, керамист:
- Я считаю, что художник - это ребенок, который выжил. Нужно просто вспомнить, что вы хотели в детстве. Люди, когда вырастают, становятся взрослыми, они абсолютно забывают об этом. А ведь главное просто это ваши мечты, это, чтобы вам было жизнь в кайф, чтобы вам было здорово, весело. Понимаете? И заряжаться этим. Найти какие-то ресурсные места или людей.
Ко дню города Киржача Ирина Пеньковская решила сделать жителям особенный творческий подарок. Она показала образцы изразцов, которые украсят недавно отреставрированные красные ворота в центре города.
Любовь Истратова, Семен Карпов