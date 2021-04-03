Подсудимый пытался убить и его супругу, но ей удалось выжить.

К 13,5 годам колонии приговорён 24-летний ковровчанин, который зарезал 67-летнего соседа и ранил его 68-летнюю жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.По версии следствия, утром 27 марта 2020 года пьяный парень решил выяснить отношения с соседями, с которыми у него был давний конфликт.Придя в квартиру к пожилым людям, он нанёс мужчине несколько ударов ножом, от которых он скончался на месте трагедии. Подсудимый пытался убить и его супругу, но ей удалось выжить.В качестве «трофея» злоумышленник забрал из квартиры мобильный телефон.Кроме 13,5 лет колонии, он должен будет выплатить потерпевшим 2,5 млн рублей.