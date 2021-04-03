К ликвидации ЧП привлекалось 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

Рано утром на пожаре в городе Кольчугино из многоквартирного дома эвакуировали 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.В 05:30 3 апреля в спасательное ведомство поступило сообщение о пожаре. В Кольчугине на улице 5-ая Линия горел многоквартирный жилой дом №5.По прибытию спасателей наблюдалось открытое пламя в квартире. Горела внутренняя отделка и имущество. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всему дому и потушили пожар на площади 60 квадратных метров.Как отметили в МЧС, погибших и пострадавших нет. Из деревянной двухэтажки эвакуировали 11 человек.К ликвидации ЧП привлекалось 6 единиц техники и 15 человек личного состава.