После конфликта с владельцем автомобиля марки «Санг Енг» злоумышленник намеренно осуществил поджог указанной машины...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Кунцево г. Москвы задержали подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества.В полицию поступила информация о возгорании автомобиля иностранного производства, припаркованного возле одного из домов на Молодогвардейской улице. Материальный ущерб составил не менее 650 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого – 38-летнего мужчину.Установлено, что после личного конфликта с владельцем автомобиля марки «Санг Енг» злоумышленник намеренно осуществил поджог его машины. Мужчина купил бензин, вылил его на колесо и бросил заженную спичку. В результате этого произошло возгорание автомобиля, которое полностью повредило моторный отсек.По данному факту следствием ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93