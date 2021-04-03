Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
- Все бомжи в гости будут к ним. Центральную больницу Суздаля превратили в медвытрезвитель
- Афера на два миллиарда. Главного подрядчика на Рпенском проезде обвиняют в картельном сговоре.
- Вода прибывает. Спасатели предупреждают жителей региона о крупнейшем разливе за много лет.
- Стадиона не будет. Во Владимире свернули проект грандиозной реконструкции «Торпедо».
- Прямо из космоса. Работы юных владимирских художников доставили с МКС на выставку в Звездном городке.
- И... Глаза на мокром месте. В Кольчугине пожарные проводили на пенсию коллегу, окатив его водой из брандспойта.