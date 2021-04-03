Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Все бомжи в гости будут к ним. Центральную больницу Суздаля превратили в медвытрезвитель- Афера на два миллиарда. Главного подрядчика на Рпенском проезде обвиняют в картельном сговоре.- Вода прибывает. Спасатели предупреждают жителей региона о крупнейшем разливе за много лет.- Стадиона не будет. Во Владимире свернули проект грандиозной реконструкции «Торпедо».- Прямо из космоса. Работы юных владимирских художников доставили с МКС на выставку в Звездном городке.- И... Глаза на мокром месте. В Кольчугине пожарные проводили на пенсию коллегу, окатив его водой из брандспойта.