За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1006 летальных исходов.

Пять человек во Владимирской области умерли от коронавируса за минувшие сутки. Об этом 3 апреля сообщает федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 1006 летальных исходов.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых лабораторных исследований.Добавим, что 27 265 пациентов с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из владимирских больниц ещё 79 человек.