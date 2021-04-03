3 апреля 1989 года началась регулярная работа нашей телестудии. ГТРК «Владимир» в эфире уже 32 года.

Сегодня день рождения областного телевидения. 3 апреля 1989 года началась регулярная работа нашей телестудии. ГТРК «Владимир» в эфире уже 32 года. Мы поздравляем всех причастных к этому событию. И конечно, вас наших телезрителей, которые все эти годы вместе с нами, и о которых мы думаем, прежде всего. Какими мы были и какими стали?- сегодня обязательно расскажем. И конечно вспомним о наших ребятах, которые работают сегодня на центральных СМИ, но никогда не забывают о нас. И первый на связи спортсмен, лыжник, триатлонист и велосипедист и классный оператор Дмитрий Востриков.Дмитрий Востриков, оператор каналов "Матч-ТВ" и "Моя планета": «Всем привет из Нового Уренгоя! У нас ночью было -37, сейчас чуть теплее -20 градусов. Я нахожусь здесь в командировке. Хочу поздравить ГТРК «Владимир» с Днем рождения и пожелать всем сотрудникам здоровья, интересной и продуктивной работы. А телезрителям — всегда оставаться с ГТРК «Владимир». Всем ЗОЖ!»Александр Мяснов присоединяется к поздравлениям. Наш корреспондент и ведущий «Вестей» теперь спецкор телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".Александр Мяснов, спецкор телеканала Совета Федерации "Вместе РФ": «Ах, Арбат, мой Арбат, ты - мое призвание» - пел Булат Окуджава. А я иду по Арбату на работу и думаю, что моё призвание — журналистика. И во многом этому способствовала любимая ГТРК «Владимир». Именно там я научился всему в профессии. Написать короткую новость, выйти в прямой эфир — не проблема. Я желаю компании процветания, мира, добра и любви коллегам! И же, благодарных зрителей. И чтобы сюжеты были интересные — так, чтобы схватило и не отпускало. Всем мира!»На связи Михаил Чебоненко. Нашего ведущего вы все сегодня можете видеть на федеральном канале НТВ.Михаил Чебоненко ведущий программ НТВ: «Привет родная, дорогая ГТРК «Владимир»! Я испытываю гордость и уважение к тому месту, где я работал. Это очень здорово, что все мы прошли эту чудесную школу. Чтобы понять роль ГТРК «Владимир» в российской журналистике, достаточно просто приехать в Москву, пройтись по коридорам телецентра Останкино. Я постоянно здесь встречаю знакомых, тезх, с кем работал на ГТРК. И вот казалось бы 32 года — это так много, из тих 32 лет я работал всего 5, но, тем не менее, это очень богатая и классная школа. Я желаю вам развиваться. 32 года - это не возраст, это опыт. Очень приятно смотреть на то, как вы становитесь профессиональнее, какие классные люди приходят к вам в студию. И конечно, огромный привет тем, кто у руля. Огромный привет тем ведущим и журналистам, которые верны родной компании, которые являются отличным примером для новобранцев. Передаю привет всем своим коллегам, а также и телезрителям, которых должно становиться все больше и больше, ведь вы сейчас вещаете не только в ТВ Владимирской области, но и в интернете, и благодаря этому вас можно увидеть в любой точке мира. С днем рождения, ваш Михаил Чебоненко!»Совсем недавно выпускали голубей на свадьбе наших коллег - Кристины Лихачевой и Дениса Цицеронова. Теперь они тоже стали "федералами". Но свой теледом не забывают.Кристина Лихачева, корреспондент телеканала "Москва-24", Денис Цицеронов оператор телеканала "Россия-24": «Поздравляем наше любимое ГТРК с Днем рождения! И желаем классных героев, драйвовых эфиров, терпения, и большой любви зрителей С днем рождения!»