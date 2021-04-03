Злоумышленник увидел, как водитель вышел из автомобиля, не закрыв дверь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 29-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже денежных средств из салона автомобиля.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 36-летнего мужчины. Он сообщил, что из салона автомобиля, припаркованного на улице Удальцова, пропали денежные средства в размере 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Новаторов задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник увидел, как водитель вышел из автомобиля, не закрыв дверь. Мужчина проник в салон, похитил деньги и скрылся с места происшествия. Денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93