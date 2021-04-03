А сейчас новости от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
<a href="https://33live.ru/novosti/03-04-2021-v-efir-vyshli-novosti-vladimiro-suzdalskoj-eparxii.html" target="_blank">В эфир вышли новости Владимиро-Суздальской епархии</a> - А сейчас новости от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.
[url=https://33live.ru/novosti/03-04-2021-v-efir-vyshli-novosti-vladimiro-suzdalskoj-eparxii.html]В эфир вышли новости Владимиро-Суздальской епархии[/url] - А сейчас новости от Владимирской епархии. Передаю слово Татьяне Даниловой.