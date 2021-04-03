Особое внимание полицейские уделяют теме обязательного использования ремней безопасности.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району совместно с сотрудниками ДЛЭЦ г. Петушки провели мероприятие по безопасности дорожного движения среди учащихся начальных классов.Ребята поучаствовали в викторине по ПДД, отвечая на вопросы, и объясняя, как необходимо поступать, чтобы не стать участником ДТП.Ученики с удовольствием продемонстрировали инспектору тематические рисунки по Правилам дорожного движения, которые они нарисовали накануне приезда гостей.Инспекторы рассказали о том, что необходимо принимать меры для обеспечения собственной безопасности на дороге, что каждый юный пешеход, переходя проезжую часть, должен быть предельно внимателен и осторожен. А для того, чтобы стать для водителя заметней, особенно в темное время суток, каждому пешеходу необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, которые в свете фар автомобиля непременно «сообщат» водителю о местонахождении пешехода на проезжей части дороги.По окончании мероприятия, каждому юному пешеходу был вручен заветный «маячок», с которым ребята пообещали не расставаться, особенно - в темное время суток.Особое внимание инспектор уделила теме обязательного использования ремней безопасности, пояснив, что это средство защиты.