Во Владимире на Ерофеевском спуске исчезла остановка. Об этом в соцсетях стали писать обеспокоенные владимирцы. Отсутствие павильона на “Ерофеевском спуске” сложно не заметить. На

Во Владимире на Ерофеевском спуске исчезла остановка. Об этом в соцсетях стали писать обеспокоенные владимирцы. Отсутствие павильона на “Ерофеевском спуске” сложно не заметить. На этом участке дороги большой трафик – все-таки выезд за город. Да и из области многие сюда приезжают. Пригородные автобусы из Мурома, Меленков, Гусь-Хрустального, Радужного и других населенных пунктов высаживают здесь большую