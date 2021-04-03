Транспортное средство угодило в дорожную яму.

Во Владимире мужчина отсудил у ДСУ-3 компенсацию за поломку мотоцикла, на котором он угодил в дорожную яму. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.После происшествия владимирец подал иск о возмещении ущерба к компании, отвечающей за содержание проезжей части.По ГОСТу размеры ям не должны превышать по длине 15 сантиметров, ширине – 60, а глубине – 5. Выбоина, которая встала на пути мотоциклиста, оказалась больше указанных параметров.Фемида удовлетворила претензии истца и постановила взыскать в его пользу денежную компенсацию.