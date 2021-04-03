В декабре 2020 года Белый дом заключил соглашение с Минстроем, по которому получит дополнительные субсидии из федерального бюджета.

Во Владимирской области до конца 2021 года введут в эксплуатацию 680 тысяч квадратных метров жилья. Об этом на своей странице в Вконтакте написал губернатор Владимир Сипягин. Накануне с отчётом глава региона выступил в Правительстве России.К началу апреля в области уже ввели в эксплуатацию 183 тысячи квадратных метров жилой недвижимости. Сдача основного объёма работ запланирована на третий квартал.Как уточнил Владимир Владимирович, в декабре 2020 года Белый дом заключил соглашение с Минстроем, по которому получит дополнительные субсидии из федерального бюджета.Свыше 140 млн рублей направят на строительство дороги в микрорайоне Юрьевец. Завершить работы на объекте планируется в 2024-ом году. К этому же году возведут 10 многоэтажек площадью 25 тысяч квадратных метров.